Fiumicino – E’ tutto pronto per il nuovo assetto di via di Torre Clementina e della Darsena (leggi qui). Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che spiega: “Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo per vedere come procede l’installazione dei new jersey per la nuova viabilità”.

La nuova disposizione dei tavoli, che “invaderanno” anche i marciapiedi e le strade, consentirà a ristoranti, bar e pizzerie di ospitare un buon numero di clienti garantendo, al contempo, il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. “Si tratta di una fase sperimentale – sottolinea Montino -: per le prime due settimane osserveremo come procede. Trascorsa questa prima fase verificheremo i risultati riservandoci la possibilità di migliorare ulteriormente l’intervento in alcuni punti che potrebbero richiedere qualche piccola modifica”, conclude.

