La RomaOstia rinviata al 21 febbraio 2021

Roma – GSBRun Gruppo Sportivo Bancari Romani comunica che la RomaOstia Half Marathon viene ufficialmente rinviata al 2021. La 46esima edizione della mezza maratona più partecipata d’Italia è prevista il prossimo 21 febbraio.

Attente valutazioni, orientate a salvaguardare la tutela della salute e la sicurezza di runners, volontari, staff oltre che di tutte le persone coinvolte nella manifestazione sportiva, hanno indotto il Comitato Organizzatore, in accordo con la Federazione Italiana Atletica Leggera, a rimandare al prossimo anno l’evento. Non sussistono oggi le condizioni per garantire il perfetto svolgimento di una gara tanto attesa.

A tutti i runners già iscritti sarà garantita la partecipazione 2021 senza alcun costo aggiuntivo.

GSBRun Gruppo Sportivo Bancari Romani, insieme a RCS Sports & Events, desiderano ringraziare tutti i Partner, le Istituzioni e la Fidal per il supporto offerto.

Gli aggiornamenti e i dettagli inerenti al 2021 saranno comunicati nelle prossime settimane sul sito ufficiale www.romaostia.it e su tutti i canali social della manifestazione.

(foto@lapresse)