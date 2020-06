Fiumicino, positivo al Covid il cuoco del ristorante “Indispensa”

Fiumicino – Gli hanno diagnosticato una polmonite interstiziale da Covid-19 ed attualmente è ricoverato allo Spallanzani. Stiamo parlando di un ragazzo del 1974 che abita a Fiumicino, insieme ad altre 3 persone. Lavora come cuoco al ristorante “Indispensa Bistrot”, in via Portuense, 2500.

Restare in isolamento volontario

Chi si è recato al ristorante dal 22 giugno scorso, deve stare in isolamento e uscire da solo solo per andare al centro Covid di via Casal Bernocchi ad Acilia.

Come fare il tampone

Il centro Covid per i tamponi è aperto alla Asl di Casal Bernocchi dal lunedì al sabato, e resterà aperto anche questo lunedì, nonostante a Roma sia festivo, fino alle 12; gli altri giorni, resta aperto tutta la giornata.

Anche i familiari del ragazzo devono stare in isolamento, in attesa dei risultati del tampone.

Sono già iniziate le verifiche sui clienti del ristorante e sulla cerchia di persone frequentate da ragazzo. Ricordiamo che la comunità bangladesh a Fiumicino è piuttosto numerosa.

Anche i parenti dei clienti che hanno frequentato il locale devono stare in isolamento e sottoporsi al tampone.

Il comunicato del sindaco Montino

“La Asl RM3 ci ha comunicato che un dipendente del locale ‘Indispensa’, che si trova accanto al Comune di Fiumicino, è risultato positivo al coronavirus”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Il locale è stato chiuso e lo rimarrà fino a nuove disposizioni della Asl – prosegue il sindaco -. Tutti coloro che lo hanno frequentato a partire dal giorno 22 giugno devono recarsi alla Asl di via Casal Bernocchi ad Acilia per sottoporsi al tampone e rimanere, da subito, in isolamento”.

“Anche i familiari dei clienti del locale devono rimanere in isolamento fino a quando non avranno il risultato del tampone del familiare interessato – conclude il sindaco -. Chiedo a tutti la massima collaborazione e di seguire scrupolosamente queste indicazioni”.

