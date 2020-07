Drive-in Ostia, apertura rinviata

Ostia – Piccole modifiche sulle dotazioni di sicurezza. È il motivo del rinvio dell’esordio del drive-in “Paolo Ferrari” allestito presso il parcheggio di Cineland.

Stamattina la commissione di vigilanza sugli spettacoli ha effettuato il sopralluogo nella struttura di via dei Romagnoli e ha richiesto alcune migliorie nel campo della sicurezza anti-covid.

Gli interventi richiederanno alcuni giorni di lavoro e l’apertura è rinviata a giovedì 9 luglio anziché a domani 4 luglio, come nei programmi.

Di seguito pubblichiamo la nota della Direzione rivolta ai tanti appassionati di cinema che stavano aspettando l’apertura del Drive In e che in queste ore avevano chiesto informazioni sulla programmazione delle serate.

“Scusate il ritardo..ma questo è il rischio a cui si va incontro quando non ci si accontenta della realtà che ci circonda e si vuole sempre migliorare. Abbiamo immaginato un posto che in Italia non c’è: non c’è un Drive In di queste dimensioni e non c’è neanche una normativa sull’argomento. Oggi è stato effettuato il sopralluogo della Commissione di Vigilanza e per la prima volta ci siamo confrontati sulle possibili norme.

Insieme abbiamo deciso di apportare delle modifiche che, seppur piccole, ci obbligano a rimandare l’inaugurazione a Giovedì prossimo. Vi aspettiamo tutti dal prossimo 9 Luglio”