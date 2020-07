Ecco la programmazione del drive-in di Ostia

Ostia – Ci siamo. Il giorno tanto atteso sta per arrivare: sabato 4 luglio apre il primo drive-in d’Italia post covid. La ciambella di salvataggio del cinema si chiama “Paolo Ferrari” (leggi qui), è ospitato nei parcheggi di Cineland e nasce a pochi km di distanza dal primo esemplare di “parcheggio cinematografico” degli anni Cinquanta.

Diciamolo subito: l’iniziativa, fortemente voluta dal patron Giuseppe Ciotoli, non ha riscosso uguale successo e apprezzamento da parte delle case di distribuzione. Molti produttori e artisti tra i più famosi (quali ad esempio Carlo Verdone) non credono in questa formula, sicchè i film già realizzati e in uscita prevista nel periodo tra marzo a maggio passati non verranno ceduti per essere proiettati. Almeno in questo primo mese di drive-in, i produttori stanno alla finestra.

La programmazione che proponiamo in questo articolo riguarda il mese di luglio. I posti complessivi sono per 448 auto: l’ultima fila si troverà a 150 metri di distanza dallo schermo. Nelle prime file, invece, i motociclisti che potranno seguire la proiezione sdraiati su lettino da spiaggia: fino a massimo 100 posti.

Le proiezioni inizieranno alle ore 21,30. L’audio del film verrà trasmesso sulla frequenza di Radio Mambo FM 106,90.

L’idea accattivante che contraddistingue il drive-in di Ostia dal resto delle iniziative analoghe che si stanno intraprendendo in Italia è che insieme con la proiezione del film l’uscita al “Paolo Ferrari” varrà anche come occasione di mangiare qualcosa di stuzzicante, dall’aperitivo agli snack alla cena in un’area food appositamente dedicata. Il villaggio del gusto aprirà alle ore 20,00. E nell’intervallo hostess in bicicletta passeranno tra le file di auto per la vendita di gelati, pop corn e bibite.

Si parte il 4 luglio con Tolo Tolo, il blackbuster 2020 di Checco Zalone. Tra i titoli destinati a riscuotere successo anche la biografia di Freddy Mercury “Bohemian rapsody” (5 e 30 luglio), “La dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek (6 luglio), “Il primo Natale” di Ficarra e Picone (7 e 28 luglio), Joker (13 e 31 luglio), “Pinocchio” con Roberto Benigni (19 luglio), “Spiderman far from home” (23 luglio) e “Odio l’estate” di Aldo, Giovanni e Giacomo (27 luglio).

Il drive-in di Ostia resterà attivo fino al 15 settembre. La programmazione dei mesi successivi sarà pubblicata più avanti.