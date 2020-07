Ladispoli, ecco il nuovo calendario della raccolta dei rifiuti porta a porta

Ladispoli – E’ stato pubblicato il calendario della raccolta differenziata porta a porta delle utenze domestiche valido fino al 31 ottobre. A renderlo noto è il consigliere delegato all’Igiene Urbana, Carmelo Augello.

Gli orari di esposizione dei contenitori variano a seconda dell’ubicazione delle utenze: la zona centrale (viale Italia e traverse fino a 30 metri, piazze centrali) e lungomare (compreso il lungomare Marina di San Nicola) dalle 5:00 alle 10:00 del giorno di raccolta; le altre utenze dalle 21:00 della sera precedente alle 5:00 dei giorni indicati.

Tra le novità il conferimento dei pannolini e pannoloni esteso da due a tre giorni: il lunedì, mercoledì e venerdì (per “Case sparse” il conferimento avverrà indipendentemente dalla settimana di raccolta). Inoltre per gli utenti di “Case sparse che hanno rinunciato alla riduzione Tari, la raccolta dell’organico, imballaggi in plastica e metalli e del secco residuo avverrà con lo stesso calendario del Centro urbano e Marina di San Nicola.

Per tutte le informazioni sulla raccolta differenziata e per visionare i calendari, clicca qui.

