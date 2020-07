Windsurf, a Nettuno i corsi per bambini e adulti

Il windsurf non si può ridurre a semplice sport è uno stile di vita vero e proprio che sposi la prima volta che sali su una tavola, senti il vento scompigliarti i capelli, il sale asciugarsi sulla pelle e quell’odore di mare che ti fa riprovare in un attimo quel senso di libertà che hai messo nel cassetto in ufficio. E’ nell’attesa del vento, della giornata giusta, nella ricerca dell’onda perfetta che è nascosta la filosofia del winsurfista. C’è chi viaggia per anni esplorando le spiagge del pianeta per provare quel brivido e quell’adrenalina che ti sale al rumore della prima strambata.

Quando pensiamo al windsurf ci vengono in mente quelle bellissime spiagge californiane, e come nel film “Un mercoledì da leoni” vorremmo essere noi a sfrecciare sull’onda, ma da dove iniziare?

Dal primo luglio 2020, rispettando tutte le regole per la sicurezza anti covid-19, a Nettuno, sul mar Tirreno a un’ora da Roma puoi provare la prima scuola di windsurf alla portata di tutti.

In collaborazione con il Lido Bellavista, nasce la scuola italiana di windsurf e sup, con lo scopo di promuovere il meraviglioso sport del windsurf, tramite corsi a Nettuno, manifestazioni sportive, vacanze a tema, attività culturali e ricreative. La scuola windsurf a Nettuno “S.I.W.S.” organizza corsi di windsurf a Nettuno ed Anzio a misura dei suoi allievi, bambini e adulti che siano.

I nostri corsi windsurf, vengono organizzati in una bellissima spiaggia, con sabbia riparata da una scogliera che forma una vera e propria piscina naturale, un clima mite da aprile ad ottobre rende il posto fra i più adatti per imparare il windsurf.

Inoltre con il noleggio sup a Nettuno, si potrà esplorare la costa o gareggiare con gli amici, un viaggio senza fine in un mondo fantastico.

Corsi windsurf bambini

Il corso windsurf bambino, nasce appositamente per far avvicinare i bambini alla natura, al mare e al windsurf facendo sport in modo sano ed educativo, durante le lezioni vengono usate attrezzature windsurf leggere specifiche per bambini in modo da rendere le lezioni di windsurf un vero e proprio gioco, per far si che non si stanchino troppo e perdano interesse alla tavola.

Corsi windsurf principianti

Il tuo primo approccio alla pratica del windsurf. Il programma prevede lezioni teorico-pratiche finalizzate alla corretta conoscenza del windsurf e all’apprendimento della tecnica di base. Inoltre grazie alla tecnica della video ripresa sarai in grado di visualizzare i tuoi errori, correggerli e in soli 2 giorni sarai in grado di navigare autonomamente in condizioni di vento leggero.

Corsi windsurf avanzati

Il naturale proseguimento del corso base, ideale per chi vuole perfezionare le proprie tecniche, adatto anche a chi da autodidatta vuole perfezionare la propria tecnica. Il programma didattico è finalizzato ad acquisire maggior sicurezza sulla tavola, nelle tecniche di base con vento medio, inoltre si approfondirà la tecnica di virata rapida , strambata e andature con e senza deriva.

Per informazioni

www.scuolawindurf.it

info@siws.it

Cel. 3397138825