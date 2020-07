Coronavirus, in provincia di Latina positiva una bambina e un uomo rientrato dal Brasile

Due i nuovi casi di coronavirus accertati in provincia di Latina: a confermarlo, in via ufficiale, la Asl pontina. I due casi di oggi sono stati accertati nei comuni di Latina e Minturno, entrambi trattati a domicilio.

In merito, l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha reso noto che uno dei due casi, quello di Minturno, riguarda “una bambina di 9 anni con link al nucleo familiare di Formia” di cui è stata data notizia lo scorso sabato 11 luglio (leggi qui), e il secondo “un uomo di 62 anni di rientro dal Brasile; sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale“.

Attualmente, sono 581 i casi positivi al coronavirus dall’inizio dell’emergenza; sono 39 i pazienti che, al momento, risultano positivi. Non si registrano nuovi decessi. Degli attuali positivi, 23 sono in cura presso il proprio domicilio, mentre sono 16 i pazienti al momento ricoverati, nessuno nel reparto di Terapia Intensiva del Goretti.

(Il Faro online)