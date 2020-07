Simeone: “Bisogna potenziare i servizi dell’ospedale di Fondi”

Fondi – Il capogruppo di FI in Regione, Giuseppe Lazio, replica a quanto affermato dal candidato sindaco di Fondi, Raniero De Filippis (leggi qui).

“La città di Fondi non ha bisogno di un nuovo ospedale ma del potenziamento dell’attuale struttura del San Giovanni di Dio. Condivido perfettamente la posizione del vicesindaco Beniamino Maschietto relativamente al fatto che la priorità è legata al consolidamento del nosocomio esistente.

È stata data una nuova centralità all’ospedale di Fondi, che può rivendicare un ruolo essenziale nel servizio di Ostetricia e Ginecologia, svolgendo una funzione di cerniera indispensabile per la rete perinatale della provincia, insieme agli altri due ospedali di Latina e Formia. L’amministrazione regionale peraltro si è assunta un impegno finanziario per l’adeguamento delle sale travaglio, il blocco parto, le degenze e il nido.

Queste azioni si dovranno completare con un provvedimento che prevederà lo stanziamento di circa 10 milioni di euro per l’ammodernamento e il potenziamento delle strutture del San Giovanni di Dio.

Questi interventi dimostrano come sia in atto una caratterizzazione dell’ospedale di Fondi, un lento ma indiscutibile rafforzamento dell’offerta sanitaria del presidio.

Allo stesso modo sono consapevole che permangono delle criticità importanti. Penso al bisogno urgente di potenziare il Pronto Soccorso e di tutti i servizi annessi e di supporto, quali laboratorio analisi, diagnostica per immagini, cardiologia, l’adeguamento e miglioramento dell’endoscopia digestiva, il ripristino dei 4 posti di terapia intensiva. Per non parlare del non più rinviabile rafforzamento del personale sanitario in termini di aumento della dotazione organica.

Ritengo però utopistico – conclude la nota – proporre la realizzazione di una struttura nuova in sostituzione del San Giovanni di Dio, mentre concordo sulla necessità di una rivisitazione urgente dell’ospedale di Fondi volta a completare un percorso di rilancio avviato faticosamente nel corso di questi ultimi anni”.