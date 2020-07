Fumi nel porto di Civitavecchia: denunce e multe per due navi di linea

Civitavecchia – Nella mattina del 22 luglio, durante il quotidiano monitoraggio, la Capitaneria di Porto di Civitavecchia ha multato e denunciato due imbarcazioni, a causa della gran quantità di fumi di scarico che emettevano.

L’autorità costiera è prontamente intervenuta denunciando il Comandante di una nave di linea alla competente Procura della Repubblica di Civitavecchia, per violazione delle norme del Codice Penale, che punisce le emissioni moleste di gas o vapori nell’aria.

Nella stessa mattinata, è stata sanzionata anche una nave da crociera poiché, senza comunicare nulla alla Capitaneria di porto, aveva effettuato una manutenzione ai generatori di bordo, che ha provocato il rilascio di un’enorme nube di fumi.

Con il progressivo aumento dei traffici nel porto, l’attenzione della Guardia Costiera rimane alta per garantire la sostenibilità e la compatibilità del traffico marittimo, il tutto per tutelare al meglio l’ambiente e per garantire la salvaguardia della collettività.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia