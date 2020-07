ICS Beach Volley Tour Lazio, annullata l’edizione 2020. Burlandi: “Questo sport merita dignità”

Roma – Il Comitato Regionale Fipav Lazio, con enorme dispiacere, comunica ufficialmente che l’edizione 2020 dell’ICS Beach Volley Tour Lazio è ufficialmente annullata.

La tradizionale kermesse estiva che porta sulle spiagge della regione i migliori campioni della disciplina, organizzata insieme all’Istituto per il Credito Sportivo, non potrà svolgersi a causa delle norme stringenti che impediscono lo svolgimento di un torneo federale ad alto livello. “Purtroppo non ci sono le condizioni – fa sapere il presidente Andrea Burlandi – ma ce l’abbiamo messa tutta. Nonostante l’ok della regione agli sport di contatto i protocolli Fipav fanno riferimento a direttive ministeriali che ci impediscono di pianificare il nostro torneo. Siamo vicini a tutti i beacher che in questi giorni aspettavano notizie positive per tornare a vivere la loro grande passione sulle spiagge del Lazio. Posso assicurare che come Fipav Lazio abbiamo combattuto la loro stessa battaglia presso le istituzioni. Bisogna dare a questo sport la dignità che merita e perdere una stagione di beach volley è davvero triste. Diamo l’appuntamento a tutti al 2021 per un’edizione dell’ICS ancora più spettacolare e divertente“.