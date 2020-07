Il M5s Formia sulle dimissioni di Mazza: “Un brutto segnale per la città”

Formia – “Perdere l’assessore all’Urbanistica è sicuramente un brutto segnale per la città di Formia, l’ennesimo di una maggioranza che più passano i giorni, più sembra rivelarsi per quello che realmente” è quanto affermato dal meetup Formia 5 Stelle che sottolinea “avevamo già denunciato questa situazione in campagna elettorale: la maggioranza è un’aggregazione di rivendicazioni personali e interessi di parte senza idee per lo sviluppo della città con l’unico obiettivo di arrivare all’occupazione personale della sede comunale.

Dispiace per l’ex assessore Paolo Mazza (leggi qui), a cui esprimiamo la nostra solidarietà e inviamo i complimenti per la professionalità con cui ha adempiuto al proprio incarico, che come tanti nostri concittadini ha creduto in questa amministrazione e nella possibilità di una rinascita, di un cambio di rotta e di una rigenerazione politica e civile di Formia.

A quanto pare però, anche questa maggioranza, come quelle che la hanno preceduta, è vittima di un male che la città si trascina da oltre trent’anni: cambiare tutto per non cambiare nulla. Un male che – prosegue la nota – solo un’amministrazione 5 Stelle, come avviene a livello nazionale, potrebbe curare. Ma così al momento non è, e infatti a Formia tutto resta nell’inerzia.

Parlano per questo il piano regolatore, il piano urbano del traffico, la rigenerazione urbana e chi più ne ha più ne metta, tutto incresciosamente bloccato. E a suggello di questa immobilità ecco arrivare anche il nuovo, si fa per dire, capo di gabinetto della Giunta. “Un bagaglio di esperienza inestimabile e al tempo stesso ha quella giusta dose di pazienza e diplomazia che lo fanno essere un Capo di Gabinetto sicuro ed affidabile”, ha scritto il Sindaco Villa presentandolo. Sarà anche così ma a noi pare una vera e propria restaurazione. Altro che “Un’altra cittá”, perso il ‘rimmel’ e il ‘mascara’ elettorale, ci sembra proprio – conclude la nota – di essere tornati alla vecchia città”.

