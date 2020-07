Serie A: la Lazio travolge il Verona 1-5, la Roma supera la Fiorentina 2-1

Roma – La Lazio ritrova l’ispirazione giusta, stravince a Verona con una tripletta dello scatenato Immobile, aggancia l’Atalanta, a un punto dall’Inter. La volata per il secondo posto si fa incandescente e Immobile si porta a 34 gol, miglior risultato all time di un calciatore italiano, a due gol dal record di Higuain. La Roma fortifica il suo quinto posto, che vale l’Europa League senza preliminari, superando la Fiorentina 2-1 con due rigori di Veretout, il secondo discutibile.

La serie A comincia a chiarire molti enigmi. Il Lecce perde a Bologna e si avvicina alla retrocessione perché il Genoa dista 4 punti. A due giornate dalla fine anche la volata salvezza sembra giunta al capolinea. Fa meno male al Genoa il duro ko interno con l’Inter. Non serve a niente recuperare due gol, perché Barrow sigla il ko allo scadere. Ora sara’ dura recuperare 4 punti in 180′. Approdano alla salvezza anche l’Udinese, che vince a Cagliari, e il Torino che pareggia in casa della Spal. (fonte Ansa)