Ripascimento a Fregene, Montino: “La spiaggia sarà completamente ricostruita”

Fiumicino – “Nel giro di tre giorni circa i lavori di ripascimento a Fregene sud termineranno”. A darne notizia è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, attraverso un post di Facebook.

“Si sta effettuando con due draghe un massiccio riporto di circa 30 mila metri cubi di sabbia – scrive il primo cittadino – che permetterà la ricostruzione della spiaggia cancellata dall’erosione in questo tratto di litorale”.

“Oggi sono tornato a vedere di persona – prosegue Montino -. Il lavoro, come potete osservare dalle immagini, procede molto bene. È ovviamente un intervento straordinario per questa stagione estiva, che permetterà però agli operatori balneari di lavorare in serenità. L’intervento più grosso e duraturo sarà quello del prossimo anno, quando sarà posizionata la soffolta a 150 metri dalla battigia”.

