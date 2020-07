Marciano attacca: “Le dimissioni di Mazza certificano il fallimento della maggioranza di Formia”

Formia – “Le dimissioni di Paolo Mazza certificano il fallimento politico dell’attuale maggioranza.” È il duro commento del consigliere d’opposizione Claudio Marciano circa le dimissioni dell’assessore all’Urbanistica e al Demanio di Formia, Paolo Mazza (leggi qui).

“Tutti gli assessori di area progressista – sottolinea il consigliere dem – hanno dovuto prendere atto che nessun cambiamento è possibile con una coalizione abitata da conflitti di interesse, e contrassegnata da divisione su qualsiasi decisione importante per la città. Nessuno di loro – Mazza, Spertini, D’Angiò – è stato difeso dalla Sindaca, che è senza bavaglio solo su Facebook, mentre nella gestione amministrativa è sempre lesta a infilarselo ogni volta che si tratta di pestare i piedi a qualche micropotere che le regge i numeri in Consiglio.



In questi due anni e mezzo, Formia non ha fatto alcun passo in avanti. Il PRG è il PUT sono rimasti nel dimenticatoio, come qualsiasi altro progetto strategico per la città. Nel mentre si è avuto però il tempo di fare danni e cioè di avviare la privatizzazione della sosta, di consentire la svendita del multipiano, di perdere il ruolo di capofila del Distretto socio-sanitario, di perdere tempo sulle concessioni degli allevamenti di acquacoltura, di aumentare le tasse, ma di non recuperare un euro dall’evasione fiscale. E ancora il tempo avanza per rovinare la FRZ e per compromettere la vocazione urbanistica di Mola, con lo scempio della nuova Pollione.



È ormai evidente – conclude Marciano – che a Formia c’è una nuova domanda politica, a cui il Partito Democratico e Formia Bene Comune hanno il dovere di rispondere“.

