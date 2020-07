Anzio – Ieri, 29 luglio, Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, insieme al Consiglio Comunale, ha conferito le targhe istituzionali ai pescatori protagonisti dell’intervento salvifico in occasione dell’affondamento del peschereccio Gabriella.

La dedica sulle targhe ricorda il coraggio di tutti coloro che sono hanno partecipato al soccorso in acqua, durante il quale, purtroppo, perse la vita un pescatore di origine tunisina, in ricordo del quale si è osservato, durante la cerimonia di consegna, un minuto di silenzio.

“La Città di Anzio ai pescatori Antonio Ponticelli, Edoardo Magliozzi ed Ettore Gagliardi, quale riconoscenza per il coraggioso ed eroico tentativo di soccorso all’affondamento del peschereccio- Gabriella-, avvenuto il 4 giugno 2020 al largo della Riviera Mallozzi, in un mare in burrasca ed innanzi ad una tragedia umana“.

