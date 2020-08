Ospedale a Fiumicino, la Regione dice “sì”: approvata la delibera per il finanziamento

Fiumicino – Preso Fiumicino avrà un ospedale. Ad annunciarlo è il sindaco, Esterino Montino: “Oggi la Giunta della Regione Lazio ha approvato la delibera di finanziamento per la realizzazione di un Ospedale di comunità in via Coni Zugna a Isola sacra, con ben 25 posti letto, per un investimento pari a 6,3 milioni di euro”.

“È una notizia importantissima per un quadrante del nostro territorio così densamente popolato – prosegue il sindaco -. In questo modo, finalmente, i cittadini vedranno sorgere una struttura dove saranno garantite assistenza medica e infermieristica, attività diagnostica e specialistica ambulatoriale e degenza nelle ventiquattro ore con funzioni di Day Hospital e Day Surgery”.

“A questo dobbiamo aggiungere la prossima apertura della Casa della Salute a Palidoro, i cui lavori la Asl sta portando avanti proprio in questi mesi, e la delibera che sarà votata a settembre sempre in Giunta regionale per la trasformazione in hospice della vecchia condotta medica in via Castel San Giorgio a Maccarese, oltre ovviamente alla presenza di una struttura eccellente come l’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Palidoro – sottolinea Montino -. A questo punto possiamo ben dire che il nostro territorio finalmente, dopo tanti anni di battaglie e richieste, raggiungerà un livello di assistenza sanitaria degna di questo nome, soprattutto capace di rispondere alle tante richieste che arrivano da tutto il Comune, sia dai residenti della parte nord che da quelli del sud”.

“Ringrazio di cuore la Regione Lazio – conclude Montino – per la sensibilità dimostrata su questi temi, in particolare il Presidente Zingaretti e l’assessore alla sanità Alessio D’Amato. Ringrazio anche la Asl Rm 3 e il suo commissario straordinario Quintavalle, con cui collaboriamo in modo costante e proficuo. Adesso il Comune di Fiumicino scriverà una nuova e importante pagina in merito ai servizi primari che sarà in grado di offrire alla propria cittadinanza”.

Calcaterra: “Una risposta concreta alle necessità dei cittadini”

“Esprimo grande soddisfazione a nome di tutti i consiglieri del Partito democratico di Fiumicino per la delibera votata in Giunta regionale di finanziamento per un ospedale di comunità in via Coni Zugna a Isola Sacra”. Lo dichiara il capogruppo del Pd Stefano Calcaterra.

“Il nostro territorio attendeva da tempo un segnale forte da parte della Regione Lazio in tema di sanità – aggiunge – e adesso una risposta concreta è arrivata. Con una popolazione di oltre 80 mila persone e un’estensione territoriale di oltre 220 chilometri quadrati, la presenza di un ospedale di comunità, insieme alla Casa della Salute di Palidoro, permetterà al Comune di Fiumicino di fare un salto di qualità e garantire la possibilità ai suoi residenti di avere le cure primarie di cui necessitano. Il Presidente Zingaretti e il suo assessore alla Sanità D’Amato hanno mantenuto la parola data al sindaco Montino, per questo li ringraziamo, permettendo ai cittadini di Fiumicino di avere servizi essenziali che da troppo tempo si aspettavano”.

Califano: “La miglior risposta a chi accusa”

“Oggi finalmente portiamo a casa un risultato atteso da anni che ha richiesto un lavoro lungo, certosino e complicato. Fiumicino avrà un proprio Ospedale con 25 posti letto. Un investimento di 6,3 milioni di euro che siamo stati in grado di sbloccare dopo l’uscita dal commissariamento sanitario arrivata grazie a un’importante opera di razionalizzazione del sistema sanitario”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano. che aggiunge: “Una risposta a un territorio importante, come quello di Fiumicino, che darà ossigeno al Grassi di Ostia comunque oggetto di un importante potenziamento nei prossimi mesi. E insieme alle altre due opere finanziate dalla Regione, la Casa della Salute e Palidoro e l’hospice nella condotta medica di Maccarese, porterà avanti quell’ambizioso programma di potenziamento della sanità laziale che vede oltre 1 miliardo di euro di investimenti e concorsi di assunzione per oltre 5mila operatori. A chi ci accusa di ‘chiudere gli ospedali’ rispondiamo con i fatti“.

Petrillo: “Un grande risultato”

“L’ospedale di comunità a Fiumicino è un grande risultato per tutti noi“. Lo dichiara il capogruppo della Lista civica Zingaretti Angelo Petrillo. “Il presidente della Regione Lazio Zingaretti e la sua giunta hanno voluto dare un segnale forte al nostro territorio – aggiunge – garantendo i finanziamenti necessari alla realizzazione di un presidio medico che risponderà alle esigenze di migliaia di cittadini del Comune di Fiumicino. 36 mesi di lavori, un investimento di 6,3 milioni, l’ampliamento e la sopraelevazione del presidio di Coni Zugna e a Fiumicino sorgerà l’ospedale di comunità.

Esso, insieme alla Casa della Salute al nord e più in là con l’hospice di Maccarese, creerà le condizioni giuste per far sì che nel nostro Comune l’assistenza sanitaria e l’accessibilità a servizi di primaria importanza siano garantite a tutti, senza per forza doversi rivolgere ai Comuni limitrofi. Un risultato importante, di cui siamo fieri e di cui ringraziamo anche il sindaco Montino, che tanto si è battuto per ottenerlo”.

La nota del Pd

“La notizia dell’approvazione della delibera regionale che stanzia 6 milioni di euro per l’Ospedale di Comunità a Fiumicino e la delibera che sarà votata a settembre sempre in Giunta regionale per la trasformazione in hospice della vecchia condotta medica in via Castel San Giorgio a Maccarese è di enorme importanza per tutto il nostro territorio. Due presidi sanitari, uno a sud e uno a nord del Comune, che finalmente permetteranno alla Città di garantire cure e assistenza più capillare a tutte e a tutti i nostri concittadini”, si legge in una nota diffusa dal Pd di Fiumicino.

“L’ospedale di Comunità di Fiumicino, che nascerà dall’ampliamento dell’attuale ambulatorio di Via Coni Zugna, risponde all’esigenza di una città che cresce sempre più e che quindi necessita di più servizi. Se a questo poi sommiamo il futuro Hospice di Maccarese e la Casa della Salute di Palidoro il lavoro svolto diventa davvero importante.

Grazie al grande lavoro della Giunta Zingaretti si è arrivati alla fine di un commissariamento che durava ormai ormai 12 anni. Ora la Regione ha dimostrato, con i fatti, che si torna ad investire nella salute dei propri concittadini. A nome del PD di Fiumicino un ringraziamento va ovviamente all’Amministrazione comunale, alla Giunta regionale, all’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato e alla Consigliera Regionale Michela Califano che dal primo giorno di insediamento ha portato la nostra battaglia fino in Regione”, concludono i dem.