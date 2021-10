Ospedale di comunità a Fiumicino: un progetto dimenticato?

Fiumicino – “Nell’agosto 2020 la Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera di finanziamento, da oltre 6 milioni di euro, per la realizzazione di un Ospedale di comunità in via Coni Zugna a Fiumicino (leggi qui). La struttura, attesa da tempo dai cittadini, stando a quanto comunicato dalle Istituzioni regionali e comunali, sarà dotata di 25 posti letto e dovrà garantire assistenza medica e infermieristica, attività diagnostica e specialistica ambulatoriale, e degenza nelle ventiquattro ore con funzioni di Day Hospital e Day Surgery”.

A parlare è Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio, che in una nota aggiunge: “Si tratta di un’ottima iniziativa, ma da un anno non si hanno notizie ed è tutto fermo. Per questo, insieme agli amici Massimiliano Masia e Orazio Azzolini, abbiamo presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per capire a che punto è l’iter per la realizzazione dell’ospedale, opera indispensabile per gli abitanti di un Comune come quello di Fiumicino che, pur essendo il quarto più grande del Lazio per numero di abitanti, non dispone di una adeguata copertura a livello di servizi sanitari”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino