Lega: “Per Fiumicino serve un ospedale vero”

Fiumicino – “L’annuncio della giunta regionale, seguito da quello del sindaco del comune di Fiumicino Esterino Montino, sulla realizzazione di un nuovo ospedale in città è una presa in giro per gli oltre ottanta mila abitanti che, invece, si aspettavano un vero nosocomio”.

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e i consiglieri comunali Lega Fiumicino, Vincenzo D’Intino e Federica Poggio.

“L’investimento della giunta regionale, infatti, prevede una somma di 6,3 milioni di euro per dare ad una delle città più popolose del Lazio – senza calcolare il grande afflusso di turisti, dovuto anche dalla vicinanza con l’aeroporto – una struttura con soli venticinque posti letto in grado di erogare servizi solo di breve durata e interventi sanitari di bassa intensità.

Sarebbe quindi più opportuno parlare di ristrutturazione anziché di una vera e propria nuova realizzazione. Rimanendo in attesa di un vero Ospedale per la città.”