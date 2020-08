Ferragosto 2020 a Santa Marinella tra musiche e spettacoli: il programma completo

Santa Marinella – Il weekend di Ferragosto a Santa Marinella è lungo. Infatti, ci attendono allegre serate tra il 13 e il 16 di questo agosto, con spettacoli inseriti all’interno di un programma più ricco, che coprirà quasi tutte le sere dall’ 11 al 31 del mese, regalando ai residenti e ai visitatori moltissimi concerti, saggi e spettacoli.

L’Amministrazione Tidei lancia il Summer Festival, organizzato in collaborazione con Discolazio e con il Ministero dei Beni Culturali, che cofinanzia la festa e i concerti in cui compariranno anche membri de “La Scala” di Milano.

Per chi vuole iniziare a festeggiare prima segnaliamo nella serata di martedì 11 uno spettacolo di Cabaret, scritto e curato da Alessio Avitabile, alle 21.40 a Piazza Trieste.

Inoltre ogni sera dal 12 al 24 agosto al campo sportivo si potrà assistere agli spettacoli di Motor Show.

13 agosto

Le serate di Ferragosto si aprono giovedì, alle 21.30 infatti al L.go Gentilucci, con il “Gran Galà Operistico”, a cui prenderanno parte esponenti dei grandi teatri dell’opera.

La stessa sera a Santa Severa, a l.go Mare Pirgy, sarà allestito il Mercatino di Forte dei Marmi, per gli amanti delle passeggiate e delle grandi occasioni.

14 agosto

Venerdì, alle 21.40 a L.go Gentilucci, Santa Marinella ospiterà il concerto pop di Irina Arozarena, alla fine del quale verranno fatti esplodere i fuochi lungomare.

La via Aurelia e la passeggiata saranno chiuse al pubblico perché pericolanti, e il consueto spettacolo pirotecnico potrà essere seguito, rispettando le norme di distanziamento, sul litorale.

16 agosto

Domenica a chiusura delle celebrazioni di Ferragosto, alle 21.30 a P.le Scuole Centro, suonerà la band tributo a Renato Zero: gli Zerofobika.

Tutti gli ingressi saranno contingentati e non si potrà assistere agli eventi senza mascherina. Ad ogni evento saranno presenti stuart e controlli per accertarsi che le norme di prevenzione siano rispettate.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sanata Marinella