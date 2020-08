Ferragosto 2020, tutti gli eventi in programma sul litorale città per città

Roma – La pandemia non frena l’estate e la voglia di divertirsi di tanti cittadini e turisti che, con l’arrivo dell’estate, si sono riversati nelle cittadine del litorale laziale per trascorrere con parenti, amici e congiunti le vacanze e, ovviamente, il Ferragosto 2020.

Una festa antica (leggi qui), oggi anche religiosa, che richiama sulle spiagge migliaia di bagnanti e anima i borghi costieri con feste, bancarelle e spettacoli pirotecnici. E, nonostante il Covid-19, quest’anno non mancano gli eventi che allieteranno le serate del weekend più atteso dell’anno: concerti e spettacoli organizzati ad hoc nel pieno rispetto delle norme anti-contagio per divertirsi in tutta sicurezza. Clicca sulla città per leggere il programma completo di tutti gli eventi.