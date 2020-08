Fregene, 20enne svenuta in spiaggia. “Mi hanno stuprato”

Fiumicino – L’ombra di una violenza carnale dietro a una serata sulla spiaggia: è giallo a Fregene. Una ragazza di vent’anni è stata trovata in spiaggia priva di sensi e con un alto tasso alcolemico. È accaduto a Fregene, dove la giovane aveva trascorso la sera prima in un locale tra musica e alcool in compagnia di alcune amiche.

Nella notte tra il 9 e il 10 agosto la ragazza ha bevuto alcuni drink e, secondo la testimonianza delle amiche e di alcuni presenti, si è allontanata con un ragazzo di un altro gruppo. Dopo essersene andata con l’uomo, le sue amiche non l’hanno più vista ed è stata ritrovata solo il giorno seguente in riva, la mattina di lunedì, in stato di incoscienza.

Trasportata in ospedale, al Grassi di Ostia, i medici hanno riscontrato tracce di un rapporto sessuale, ma la ragazza non ricorda nulla di quello che è accaduto. La 20enne ha presentato una denuncia per violenza sessuale e sul caso stanno ora indagando i Carabinieri di Ostia. Intanto gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale e i registri delle presenze per trovare l’uomo che si è allontanato con la donna e per la ricostruzione dei fatti.

