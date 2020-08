Presunto stupro a Fregene, al vaglio la lista delle persone presenti in discoteca

Fiumicino – È sulla lista delle persone presenti domenica 8 agosto nella discoteca di Fregene che i carabinieri di Ostia, impegnati nelle indagini su un presunto stupro avvenuto la notte stessa (leggi qui), stanno cercando il nome del presunto responsabile.

Come da disposizioni anti-Covid, infatti, all’entrata di ogni locale o attività è obbligatorio rilasciare le proprie generalità così da poter essere rintracciati in caso di eventuali casi positivi. Si è registrata la ventenne trovata domenica notte seminuda, in spiaggia, dal personale di vigilanza e dagli amici, e sicuramente si è registrato il ragazzo con il quale si sarebbe allontanata da sola, non perfettamente cosciente per il troppo alcol ingerito.

