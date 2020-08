Ferragosto 2020, a Ladispoli il Covid-19 blocca tutti gli eventi pubblici

Ladispoli – Niente festa in piazza per il Ferragosto 2020 di Ladispoli. Infatti, a causa delle norme anti-contagio per prevenire la diffusione del Covid-19, il Comune non ha organizzato nessun evento per festeggiare nel weekend come di consueto.

Ladispoli sceglie un Ferragosto all’insegna della prevenzione. Il litorale della cittadina non verrà rallegrato dai soliti concerti e spettacoli, a cui residenti e visitatori erano abituati. Saranno ovviamente officiate le consuete celebrazioni religiose presso le diverse parrocchie della cittadina.

