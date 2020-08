Ferragosto 2020 a Terracina tra visite culturali e sfilate di moda

Terracina – Sarà un Ferragosto 2020 dedicato alle visite culturali, ma anche alla moda e ai giovani talenti quello che si prepara a festeggiare Terracina. Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, infatti, l’Archeoclub d’Italia, Sezione di Terracina, di concerto con l’Amministrazione comunale, ha voluto organizzare il consueto programma di visite culturali estive.

In programma per sabato 15 agosto 2020 la visita del Centro Storico Alto, della città medievale, di Piazza San Cesareo e le sue chiese. L’appuntamento è in Piazza Municipio alle ore 18.30. Per le visite è previsto un contributo di € 3,00 a persona (esclusi i bambini di età fino a 10 anni), come forma di autofinanziamento.

I gruppi di visita potranno essere composti da massimo 20 persone, e la prenotazione è obbligatoria. Le modalità di svolgimento esecutivo delle visite saranno conformi alle vigenti disposizioni di contenimento della diffusione del Covid-19 (distanziamento sociale e interpersonale).

In serata invece per la rassegna di eventi estivi R.estate in scena al Parco Oasi, nella cornice della centralissima area verde un evento speciale dedicato alla moda, con una sfilata curvy style, e al canto, con giovani talenti esordienti del panorama musicale.