Ferragosto 2020: una settimana tra teatro e passeggiate nel centro storico a Minturno

Minturno – Prendono il via stasera gli eventi in programma per la settimana di Ferragosto a Minturno. A partire dalle 21 di oggi, 12 agosto, si terrà un’esclusiva passeggiata nel centro storico di Minturno, “Il Borgo Svelato”, in compagnia di Gerardo Masone.

Domani, invece, nell’arena Mallozzi sul lungomare di Scauri prosegue la rassegna “Tutti giù dal palco”, il festival nazionale di teatro per ragazzi. Alle 21 la compagnia Tieffeu di Perugia metterà in scena “Il Gatto con gli stivali”.

Il 14 agosto sarà la volta di “VivAmo il Borgo” tour notturno nel centro storico a cura della guida turistica Raphael Oberlander. Alle 21 e alle 22 con partenza da piazza Roma vicino al Castello Baronale.

A salutare gli eventi programmati nella settimana di Ferragosto, martedì 18 agosto a partire dalle 21.15 e alle 22.30, nelle frazioni di Pulcheri e Santa Maria Infante, arriverà “Ape Teatro Brecht. Pulcinella viene e va”. Un’idea di Maurizio Stammati che ripropone il fascino del teatro itinerante con un programma iniziato già il 27 luglio che arriverà a conclusione nella serata del 18 agosto.

Un cartellone un pochino sottotono quest’anno, concepito per evitare assembramenti e quindi garantire il distanziamento sociale ed evitare la diffusione del covid 19.

