Lazio, D’Amato: “Assurdo chi si diverte in discoteca e nega il Covid-19”

Roma – “Trovo assurdo che c’è chi si diverte ballando in discoteca, negando l’esistenza del Covid-19 e senza nessuna misura di prevenzione, mentre i nostri operatori sanitari trascorrono il Ferragosto a fare tamponi a 40 gradi con le tute di protezione per difendere la salute di tutti”. A dichiararlo è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che prosegue: “Basta ipocrisie: o ci mettiamo in testa che non dobbiamo abbassare la guardia oppure i rischi sono molto elevati“.

