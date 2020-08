Incendio alla Loas di Aprilia, Aurigemma e Neocliti: “La Regione come tutelerà i cittadini?”

“Come apprendiamo anche dalla stampa, l’incendio alla Loas di Aprilia è stato spento (leggi qui). Ora, è passata una settimana ed è necessario fare chiarezza, soprattutto per i cittadini di Aprilia, ma anche per quelli dei comuni limitrofi, come Ardea, Anzio, Nettuno e Pomezia.

I dati e i risultati delle analisi nei giorni scorsi erano negativi, tant’è – affermano, in una nota, il consigliere regionale di FdI Antonello Aurigemma e il consigliere di FdI di Ardea Raffaella Neocliti – che è stato vietato l’uso dei prodotti della terra nelle vicinanze dell’area.

Ora, sono passati diversi giorni e vorremmo sapere dalla Regione come intende agire, nell’ambito delle sue competenze, per tutelare una zona, che purtroppo non è nuova a episodi del genere, che creano danno all’ambiente oltre a mettere a rischio la salute dei cittadini. L’amministrazione Zingaretti – conclude la nota – esca dal silenzio e dia risposte chiare”.

(Il Faro online)