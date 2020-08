A Latina teatro comunale ancora chiuso, la replica degli assessori Ranieri e Di Francia

Latina – Non si è fatta attendere la replica degli assessori Emilio Ranieri e Silvio Di Francia circa la prolungata chiusura del teatro comunale, evidenziata dal coordinatore della Lega Latina, Armando Valiani (leggi qui).

“In riferimento alla riapertura del teatro comunale – fanno sapere i due assessori-, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha inoltrato al Comune di Latina una serie di inosservanze, per la maggior parte relative a documentazioni, che saranno al centro di un prossimo incontro.

In questi giorni, gli uffici tecnici comunali stanno predisponendo la documentazione e le certificazioni necessarie a presentare una nuova richiesta di autorizzazione. Il lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo per chiudere le 45 prescrizioni della vecchia Scia – oltre a una serie di migliorie essenziali che garantiranno sicurezza e salubrità del teatro – è stato enorme e oggi stiamo compiendo un ulteriore passo verso l’epilogo che tutti auspichiamo.

Per questo – prosegue la nota – ringraziamo gli uffici, i consulenti, il tecnico antincendio e le imprese che sono stati impegnati su questo fronte. L’Amministrazione sta affrontando la questione con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, che sicuramente hanno a cuore, come noi, da una parte la sicurezza dei cittadini e dall’altra la fruibilità della struttura da parte dei latinensi e il bene di tutto il settore culturale e teatrale della città.

D’altronde, le istituzioni non possono che collaborare per permettere alla città di coniugare sicurezza e sviluppo. Per comprendere la complessità della questione basta pensare che il teatro, insieme alla Casa della Cultura, non ha mai avuto sin dalla sua inaugurazione il Certificato di Prevenzione Incendi.

Inoltre – conclude la nota – , per volontà del sindaco Coletta, si sta predisponendo una relazione che verrà presentata alla città in un incontro pubblico. Faremo molto presto il punto della situazione sulla questione teatro e speriamo di poter portare novità positive”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina