Ardea – Ancora roghi sul litorale romano: a bruciare, nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto 2020, una vasta area boschiva in via Monti di Santa Lucia ad Ardea, zona già nota per i numerosi e continui incendi. Ad andare in fumo, oltre alle piante, anche diverse carcasse di auto (presumibilmente rubate). Sul posto i volontari della Protezione Civile “Airone” di Ardea assieme agli uomini dei Vigili del Fuoco di Pomezia.

