Il centrodestra di Fiumicino: “Sulla chiusura delle palestre ennesimo scaricabarile del pilatesco Montino”

Fiumicino – “L’ultima decisione del sindaco Montino, di vietare l’utilizzo delle palestre scolastiche alle associazioni sportive il pomeriggio (leggi qui), è tanto devastante quanto sbagliato. E’ un modo pilatesco di fare politica: chiudere tutto significa non voler affrontare il problema, vuol dire lavarsene le mani e scaricare ogni disagio sulla cittadinanza”. Lo afferma una nota del centrodestra di Fiumicino.

“Avremmo capito – è scritto – una regolamentazione più stringente, norme e controlli anti-covid, ma chiudere tutto non è la soluzione. Da una parte si penalizzano le società sportive che con passione e sacrifici stanno faticosamente cercando di non morire, colpite dal lockdown e dalle misure conseguenti. Dall’altra si nega praticamente ai giovani di Fiumicino l’unica possibilità di aggregazione controllata e sicura, dove la salute era al primo posto dello sforzo di comunità. Si nega il diritto a creare relazioni, a crescere in armonia, a sperimentare l’utilizzo delle regole. Un danno eocnomico enorme, da un lato e un danno culturale ancor più grande dall’altro.

A meno che – conclude il centrodestra – non ci sia un progetto di utilizzare le palestre per sistemare i banchi scolastici monoposto a rotelle di cui tanto si parla. Ma se così fosse, vorrebbe dire per l’ennesima volta che il Sindaco sa cose che il Consiglio comunale non sa, che non ne discute con l’Assemblea e che, in barba ai principi democratici di condivisione e discussione, programma e dispone all’insaputa di tutti”.

“Quale che sia la verità – sottolinea infine Mario Baccini – siamo di fronte a scelte effettuate senza nessun confronto, a decisioni imposte dall’alto, senza alcuna cura per le esigenze del territorio. Il covid non può essere l’ennesima scusa per fare di testa propria”.

