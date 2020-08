Covid-19, un drive-in per i tamponi anche a Fiumicino

Fiumicino – E’ stato allestito dalla Croce Rossa presso l’area di lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino un drive in per l’esecuzione dei tamponi. E’ un servizio a disposizione delle richieste della popolazione del territorio della città di Fiumicino e zone limitrofe.

Saranno diverse le linee di ingresso. Una sarà dedicata ai passeggeri di rientro in Italia eventualmente trovati positivi ai test rapidi in aeroporto, ma le altre sono a disposizione del territorio, Fiumicino in primis.

Come posso accedere al drive-in per fare il tampone?

La struttura, allestita grazie alla fattiva disponibilità della società Aeroporti di Roma, che ha messo a disposizione le aree ed il necessario supporto tecnico per l’impianto, vedrà dunque accedere sia passeggeri provenienti da aree a rischio Covid che quei cittadini che vorranno sottoporsi volontariamente al tampone, forniti di prescrizione medica, per la ricerca di eventuali positività al virus. In sostanza, basterà presentarsi con la richiesta del medico di base ed effettuare il test.

Quando viene dato il risultato del tampone?

Il risultato non è istantaneo. Il tampone verrà “lavorato” dalle strutture sanitarie e il paziente verrà informato nel giro di pochissimo tempo.

Da quando sarà possibile fare i tamponi al drive-in allestito a Fiumicino?

Il complesso istallato è costituito di postazioni per l’esecuzione del tampone, di una struttura come punto di accoglienza ed alcune tensostrutture a supporto logistico per il Personale sanitario della Croce Rossa Italiana che opererà h24. Il dispositivo inizierà la propria attività da lunedì 31 agosto 2020.