Ladispoli, dal 7 settembre riapre la sala lettura della biblioteca: ecco i nuovi orari

Ladispoli – “In tempi brevissimi e tra i primi in Italia, stiamo per riaprire le sale di lettura/consultazione libri, presso la Biblioteca Peppino Impastato, già aperta per il solo servizio di ritiro e consegna libri”. Con queste parole l’assessore alla Cultura, Marco Milani, ha annunciato che dalla prossima settimana riaprirà la sala lettura della biblioteca Peppino Impastato.

“Nonostante un guasto all’impianto di condizionamento e la carenza di personale, con grande sforzo da parte soprattutto del personale della Biblioteca e dell’Assessorato alla Cultura, da lunedì 7 settembre, già dalla mattina – ha proseguito Milani – riusciremo a riprendere il servizio. Per garantirlo, il mio ufficio rimarrà ancora presso la Biblioteca, fin quando non sarà superata l’emergenza. Gli ingressi sono limitati, per il rispetto delle normative sul Covid19 e per poter occupare i posti in sala lettura/consultazione si raccomanda la prenotazione via mail, come da avviso. Un ringraziamento agli utenti della Biblioteca per il sostegno e la disponibilità mostrati”. Gli orari saranno i seguenti:

Lunedì 9.00 – 13.00

Martedì 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

Mercoledì 9.00 – 13.00

Giovedì 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

Venerdì 9.00 – 13.00

Per consegna/ritiro libri l’orario quotidiano del servizio è 9.00 – 12.00