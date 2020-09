Roma, denunciati e multati altri 6 venditori abusivi al Colosseo

Roma – Multati oggi, 5 settembre, sei venditori ambulanti ai piedi del Colosseo. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro continuano a pattugliare e a sanzionare nell’area del parco archeologico del monumento simbolo della Capitale e in via dei Fori Imperiali per contrastare l’abusivismo commerciale, il degrado e ogni forma di illegalità.

Le multe sono state emesse per 4 cittadini del Bangladesh e per 2 cittadini del Senegal (tutti senza fissa dimora), poiché sorpresi dai militari a vendere in nero paccottiglia, bottigliette d’acqua e aste per selfie.

Tutta la loro merce è stata sequestrata e per i sei immigrati è scattato anche il divieto di stazionamento, con ordine di allontanamento per 48 ore dal Colosseo, dato che stavano commerciando in modo illecito, all’interno di un’area patrimonio dell’Unesco.

I venditori abusivi sono stati inoltre segnalati al sindaco di Roma per l’emissione della sanzione pecuniaria da va da 100 a 300 euro a testa.

