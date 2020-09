Vela azzurra a Kiel: la coppia Tita – Banti torna a comandare nel Nacra 17

Kiel – Si ricomincia da dove erano rimasti, in cima al podio. La coppia azzurra Ruggero Tita e Caterina Banti (il primo in squadra con le Fiamme Gialle e la seconda con il Circolo Canottieri Aniene) hanno sbaragliato la concorrenza nella loro specialità vento in poppa del Nacra 17 e hanno vinto la sfida a Kiel.

Nella competizione internazionale di vela terminata ieri in Germania, i due campioni del mondo 2018 hanno costruito una gara eccellente e padrona e hanno ottenuto il primo successo di stagione e post lockdown, sulle coppie olimpiche di Rio 2016 e iridati in carica.

Ruggero e Caterina hanno collezionato 7 primi posti su 12 messi in palio. E’ l’Italia a gioire nella barca in cui hanno scritto pagine importanti della vela: “E’ bello tornare sul primo gradino del podio – scrive Tita sulla sua pagina ufficiale Facebook – dopo tanto tempo di stop, di nuovo vincente”. Felice l’atleta delle Fiamme Gialle di Gaeta. Come anche la Banti: “Siamo molto contenti, significa che il lavoro fatto in questi mesi ha dato i suoi frutti migliori”. Sul sito ufficiale di Federvela, la campionessa mondiale del 2018 racconta la sua competizione tedesca e prosegue: “E’ stato alto il livello di regata – precisa Caterina – è andata bene”.

Dopo il lungo stop dovuto alla diffusione della pandemia da coronavirus, solo da pochi mesi gli azzurri sono tornati in barca, rispettando le regole indicate dal Governo. E l’Italia ha fatto subito sapere di esserci. Il sogno è sempre quello: le Olimpiadi di Tokyo.

Le parole di Caterina Banti sul sito ufficiale di Federvela

“Sicuramente siamo molto contenti, perchè era la prima regata internazionale dopo il lunghissimo periodo di stop, e perchè le ultime due regate lo scorso inverno dall’altra parte del mondo non erano state molto positive. Significa che il lavoro fatto in questi mesi ha dato i suoi frutti e siamo sulla strada giusta.

Non sono state condizioni facili, Kiel è un campo di regata difficile, ma ci siamo divertiti cercando di fare il nostro meglio, ed è andata bene.

Il livello della regata è stato molto alto, noi ci siamo allenati per un mese e mezzo in Italia con l’inglese Gimson che è arrivato secondo, con Santiago Lange, quarto e con gli austriaci, quinti.

Adesso torniamo in Italia e la prossima settimana saremo al CICO (Campionato Italiano Classi Olimpiche) a Follonica. Poi avremo un appuntamento importante a fine settembre, il campionato europeo in Austria“.

(Il Faro online)(foto@PedroMartinez)