Coronas: “Solidarietà per Costa. Il Sindaco si confronti in aula e non si serva dei tribunali”

Fiumicino – “In merito alla decisione della preside della scuola Grassi di querelare Stefano Costa(leggi qui), non posso che esprimere solidarietà per il Capogruppo di Fdi”. Lo afferma in un comunicato Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“La situazione critica delle scuole . prosegue il Capogruppo – è sotto gli occhi di tutti, e il Sindaco, invece di rispondere in consiglio, sceglie di costituirsi parte civile contro di lui. Non dimentichiamo che la stessa preside che ha denunciato Costa, prima del 14 settembre chiedeva la posticipazione dell’apertura delle scuole”.

“Scegliere la via giudiziaria, piuttosto che quella politica, – conclude Coronas – è l’ennesima dimostrazione di come ci sia mancanza di dialogo proprio all’interno del consiglio comunale.

