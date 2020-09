Covid-19, a Fiumicino altri due casi in poche ore: sono 22 in tutto i positivi in città

Fiumicino – “La Asl Roma 3 ha mandato un nuovo aggiornamento sul numero delle persone che hanno contratto il coronavius e vivono a Fiumicino“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino, preoccupato per il nuovo aumento di casi. Sono infatti 22 le persone positive e altrettante quelle in sorveglianza attiva. Nell’ultimo bollettino, comunicato nella giornata di venerdì 18 settembre (leggi qui), erano 20 i positivi. Un numero raddoppiato in pochi giorni.

“Non è una buona notizia, evidentemente, e ci richiama ancora una volta tutte e tutti alla massima attenzione – conclude Montino -. Per questo è necessario evitare assembramenti, anche davanti agli istituti scolastici all’ingresso e alla fine delle lezioni. Per precauzione, vi chiedo di indossare la mascherina anche quando accompagnate e andate a riprendere i vostri figli a scuola. E’ davvero molto importante rispettare le regole del distanziamento, dell’igiene delle mani e dell’uso della mascherina“.

