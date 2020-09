Formia, riprendono le attività del Drive In di via Olivastro Spaventola

Formia – Questa mattina il Comune di Formia aveva sospeso momentaneamente il servizio al Drive In a causa del maltempo (leggi qui), ma con una nuova comunicazione il Comune informa che “sono riprese le attività del Drive In per il test rapido presso Via Olivastro Spaventola“.

“Ricordiamo che il Drive In sarà attivo fino alle ore 18:00“, conclude la nota stampa del Municipio.

