Stop agli ingorghi a Ostia Antica: torna l’asfalto in via della Gente Salinatoria

Ostia – E’ stata asfaltata via della Gente Salinatoria, che fino a ieri vedeva posizionarsi in strada un enorme cantiere per i lavori di manutenzione idrica (leggi qui).

Gli operai di Acea hanno condotto il riposizionamento del manto stradale dalle prime ore di questa mattina, provvedendo a tutti quei lavori per riabilitare la tratta stradale – che collega la via del Mare a Ostia Antica – alla circolazione di vetture e motoveicoli.

Secondo fonti vicine all’Amministrazione del X Municipio, la strada dovrebbe già riaprire nelle prime ore serali di oggi.

