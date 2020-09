Il gelato del Bar della Darsena prende l’aereo e va in Sicilia

Fiumicino – Per l’edizione di quest’anno dello Sherbeth festival, normalmente tenuto in Sicilia nella città di Palermo, le misure di sicurezza imposte dal Covid-19 hanno fatto prendere agli organizzatori la decisione di cambiare le regole e organizzare la competizione a distanza. Vincenzo Lenci, titolare dello storico Bar della Darsena di Fiumicino e da anni diventato un habitué presso i più prestigiosi concorsi di gelato d’Italia (e non solo), non poteva certo tirarsi indietro. Ha deciso di partecipare con un gusto delizioso che i suoi clienti conoscono molto bene (ma di cui non possiamo riportare il nome ufficiale prima della premiazione).



Quest’anno, per far arrivare il proprio gelato a destinazione, i concorrenti lo hanno dovuto inviare in un modo davvero singolare. Una vera e propria culla di ghiaccio secco ha avvolto le vaschette cariche di squisito prodotto artigianale, all’interno a sua volta di un involucro di materiale isolante. Il tutto è stato impacchettato, spedito e, dopo qualche ora di volo sopra il mar Tirreno, consegnato integro e perfetto (e freddissimo) nelle mani dei giudici dello Sherbeth festival.

La decisione di stravolgere la competizione con queste nuova formula (lo Sherbeth è di norma inivece molto legato alla propria territorialità e alla Regione Sicilia) è stata presa dagli organizzatori come misura di sicurezza dettata dalla pandemia, ancora non debellata, di Covid-19. Decisione che si è rivelata cauta ma previdente, vista la continua crescita della diffusione del virus in Europa di queste settimane.

Nella giornata di oggi i giudici faranno le loro valutazioni e confrontando i gelati in concorso, inviati dai migliori gelatieri artigianali d’Italia, decreteranno il vincitore del prestigioso concorso. Come comunicato dall’organizzazione “Quest’anno il prestigioso premio Procopio Francesco Cutò – Il nome del premio assegnato dalla giuria – verrà assegnato da una giuria tecnica composta dai migliori specialisti del settore e giornalisti”.



È possibile seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook del Bar della Darsena a partire dalla 10:00, che ospiterà la diretta originale trasmessa dallo Sherbeth. La cerimonia di premiazione con la proclamazione del vincitore inizierà invece stasera a partire dalle 19:00.