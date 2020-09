Rafting e buon cibo per un’indimenticabile giornata alla Cascata delle Marmore

Terni – Rafting, hydrospeed, river walking: sono solo alcune delle tante attività offerte dal Centro Rafting Marmore di Papigno, frazione del comune di Terni che sorge ai piedi della monumentale Cascata delle Marmore.

Situato a poco più di un’ora da Roma, il Centro Rafting Marmore permette ad appassionati e curiosi, esperti e principianti di vivere un’esperienza all’insegna dell’adrenalina, del divertimento e dell’amore per la natura. A condire il tutto, la professionalità e la preparazione degli istruttori e delle guide: grazie al loro aiuto, infatti, chiunque può cimentarsi in imprese solo apparentemente fuori dalla portata dei più.

La sicurezza al primo posto

Al Centro Rafting Marmore nulla è lasciato al caso: ogni attrezzatura – dalle mute ai caschi, passando per i salvagente e le scarpe – viene adeguatamente sanificata dopo ciascun utilizzo, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. L’uso delle mascherine, inoltre, è obbligatorio in ogni locale del Centro, anche nello spogliatoio.

Le attività sportive del Centro Rafting Marmore

Le attività offerte dal Centro Rafting Marmore spaziano dal più tranquillo river walking – una passeggiata in acqua alla scoperta del meraviglioso Parco fluviale del Nera – all’adrenalinico hydrospeed, una discesa fra le rapide con il solo ausilio di un galleggiante in plastica. Nel mezzo, invece, c’è lo sport di punta della zona: il rafting, che dalla Cascata delle Marmore permette di scendere a valle a bordo di uno speciale gommone autosvuotante chiamato, per l’appunto, raft.

L’Osteria dello Sportello: un angolo di paradiso culinario e non solo

E dopo una mattinata – o un pomeriggio – di sport ed emozioni, cosa c’è di meglio di un buon pasto a base di prodotti locali?

A pochi minuti dal Centro Rafting Marmore, e più precisamente in località Casteldilago, si trova l’incantevole Osteria dello Sportello: un’esperienza – culinaria, ma anche estetica – imperdibile per chiunque ami già o voglia assaggiare per la prima volta le specialità della cucina umbra in una cornice suggestiva e raffinata.

L’Osteria dello Sportello, infatti, sorge nel borgo medievale di San Valentino, ed è il fulcro di un progetto chiamato “albergo diffuso”: un albergo, cioè, le cui stanze sono dislocate in più strutture, e che consente all’antico borgo di tornare a vivere in tutto il suo splendore.

A colpi di tartufo nero e vino rosso – due delle prelibatezze tipiche della zona -, il menù dell’Osteria dello Sportello è la fotografia di un territorio che rinasce e riparte dai piccoli produttori locali.

Il Centro Rafting Marmore e l’Osteria dello Sportello sono dunque l’ideale per chi sogna una giornata o un weekend all’insegna dello sport, dell’avventura e della buona cucina.

Contatti

Centro Rafting Marmore

Indirizzo: via Carlo Neri 28, Papigno, 05100 Terni

Telefono: 330 753420

E-mail: info@raftingmarmore.com

Sito web: www.raftingmarmore.com

Osteria dello Sportello

Indirizzo: via dello Sportello 2, Casteldilago Arrone, 05100 Terni

Telefono: 335 7529231

E-mail: info@viviilborgo.com

Sito web: www.borgosanvalentino.it

(Il Faro online)