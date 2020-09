Punta il coltello addosso alla cassiera: panico all’Acqua e Sapone di Ostia

Ostia – Rapina in pieno giorno al negozio Acqua e Sapone di Ostia, che si è trovato in balia di un rapinatore nel pomeriggio di oggi.

Il ladro si è scagliato contro una cassiera del locale di via Isole del Capoverde, puntandole un coltello alla gola per farsi consegnare gli incassi fatti fino a quel momento dalla cassa. La donna impaurita è stata costretta a cedere alle minacce dell’uomo, consegnandogli 120 euro in contanti.

L’evento si sarebbe svolto verso le 15:30, con pochi clienti che in quel momento erano all’interno del locale. I fatti si sarebbero svolti così velocemente, che la stessa clientela non si è accorta della rapina in corso e soprattutto delle minacce del malvivente verso la cassiera.

Risulta difficile identificare il rapinatore, considerato come il suo volto fosse coperto sui punti del naso e della bocca dalla mascherina di protezione sanitaria.

