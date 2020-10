Emergenza Covid-19 a Terracina, tre giorni di drive-in

Terracina – Anche Terracina ha il suo drive-in, seppure temporaneo, per rispondere alla situazione di emergenza che sembrerebbe essere collegata alla riunione politica che si è tenuta in un ristorante della cittadina e che avrebbe comportato un aumento dei casi positivi (leggi qui)

L’Azienda sanitaria di Latina nel comunicare che il 6, il 7 e l’ 8 ottobre dalle 14 alle 18, presso lo stadio Comunale “Mario Colavolpe” di Terracina, verrà istituito un drive-in temporaneo per l’esecuzione del tampone rapido con esame antigenico, annuncia anche che è assolutamente necessaria la prenotazione. Per sottoporsi al tampone sarà, inoltre, obbligatorio prenotarsi in anticipo sul sito della ASL, direttamente al link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf