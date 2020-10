La Asl stoppa la chiusura della Garrone, la scuola resta aperta e tamponi per tutti

Ostia – Si chiarisce la posizione della scuola Garrone di Ostia, che nelle scorse ore ha visto la presenza di un caso Covid-19 con un docente di sostegno.

La scuola ha deciso autonomamente nelle scorse ore di chiudere i propri locali scolastici e interrompere le lezioni davanti questo caso di positività nell’Istituto comprensivo, senza comunicare la decisione e la situazione all’Asl Roma 3. Il mancato avviso all’azienda sanitaria locale è avvenuto perché la stessa scuola Garrone non ha scelto in queste settimane una persona che facesse da interfaccia tra la stessa Asl e la struttura scolastica, con questa figura che era proprio delegata a facilitare i rapporti tra le due istituzioni e e garantire le attività scolastiche in sicurezza.

Riguardo l’insegnante di sostegno positivo al Covid-19, è vero che questa persona ha visitato molteplici classi all’interno del plesso scolastico su corso Duca Di Genova. E’ altrettanto giusto però dire come l’insegnante si sia munito sempre di mascherina protettiva e abbia adottato ogni misura di sicurezza durante il suo orario di lavoro, così da minimizzare i rischi di contagi della malattia.

E’ stata l’Asl Roma 3 a chiamare stamattina una riunione con la Preside della scuola Garrone, dove i vertici sanitari hanno detto di lasciare aperta la scuola e concordato le operazioni per limitare eventuali contagi da Covid-19:

la sanificazione della scuola;

l’invio del personale scolastico ad effettuare i tamponi presso il drive-in Lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino;

organizzazione dei tamponi rapidi per gli alunni nella giornata del 6 ottobre, che verranno effettuati presso la scuola.

