Consigliere comunale di Ardea positivo al coronavirus: ricoverato in ospedale

Ardea – “Questa mattina presto, siamo venuti a conoscenza della positività di un consigliere comunale al Covid -19, che ha reso necessario il suo ricovero in ospedale“. Lo dichiara in una nota, il sindaco di Ardea Mario Savarese.

“A scopo preventivo – spiega il Sindaco – è stata organizzata per domani, 10 ottobre 2020, una sanificazione delle intere sedi comunali di via Salvo D’Acquisto, via Crispi e via Laurentina. Abbiamo identificato tutte le persone con cui il consigliere era entrato in contatto ed abbiamo fornito alla Asl i dettagli necessari a garantire con efficacia il loro lavoro.

“Tutta la situazione è assolutamente sotto controllo e non desta particolari preoccupazioni – conclude il Savarese -. Auguriamo al consigliere una pronta guarigione”.

FdI Ardea: “Auguriamo una pronta guarigione al nostro collega”

“Auguriamo una pronta guarigione al collega consigliere di maggioranza Fabio Nobili. La lotta al Covid ci vede schierati sul medesimo fronte. Un caloroso in bocca al lupo e a rivederci presto”. Così in una nota il Il gruppo consiliare Fratelli d’italia Ardea.

