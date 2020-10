Fiumicino, sabato 10 e domenica 11 ottobre il Ponte Due Giugno non si solleverà

Fiumicino – A causa di ritardi sui lavori di manutenzione in atto sul Ponte Due Giugno, domani, sabato 10 ottobre, e domenica 11 ottobre, non saranno effettuate le manovre di sollevamento dello stesso.

La sospensione delle manovre di sollevamento del Ponte 2 Giugno dal dal 5 ottobre al 16 ottobre, ad eccezione di sabato 10 e domenica 11 ottobre per consentire il transito navale, era stata disposta da precedente ordinanza sindacale del 6 ottobre scorso.

