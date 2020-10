Conte e Cardillo Cupo si “fidanzano” per il futuro di Formia

Formia – Due gruppi che, alle passate elezioni comunali avevano due candidati sindaci diversi, ieri, nella cornice del grande albergo Miramare, hanno ufficializzato il loro “fidanzamento”.

“Un “fidanzamento” – dicono i protagonisti – nato per dare nuova speranza ai formiani, aiutandoli a costruire un nuovo futuro per questa città, che ormai corre il rischio di diventare la periferia di Gaeta”.

Un’alleanza che vede come protagonisti, da una parte, il consigliere di minoranza Gianfranco Conte e il suo gruppo civico “Formia ConTe”, dall’altra il consigliere di minoranza (e provinciale) Pasquale Cardillo Cupo e che ha ricevuto il “battesimo” anche dal suo partito, Fratelli d’Italia.

“Chiariamo subito – hanno specificato entrambi – che la nostra è un’alleanza fondata sulla coerenza, sulla voglia di non fare compromessi per il futuro della nostra amata città, ma, soprattutto, sulle idee e sulle professionalità. Ovviamente, auspichiamo un’ampia partecipazione del centrodestra, ma diciamo, da subito, no alle alleanze trasversali”.

Dal canto suo, il consigliere Conte ha anche voluto chiarire non solo il suo passato con la Lega, ma anche il punto di vista sulle alleanze maturato anche in seguito a quell’esperienza. “Dopo la conferenza stampa in cui abbiamo presentato la novità, non è più successo nulla. Anzi, ci siamo accorti che per loro contava il risultato elettorale e che gli altri erano soltanto un carroccio su cui salire per portare a casa quel risultato. Per questo, come Formia ConTe, abbiamo deciso di lasciar stare. Non ci interessa quel tipo di politica.

Per quanto riguarda il presente, invece, voglio precisare che a me interessano le cose che scriveremo sul programma elettorale. Se mi venisse proposto di fare il sindaco, fin da ora dico no ad ammucchiate e condizionamenti di qualsiasi tipo. I programmi si fanno prima, i cittadini devono sapere cosa scelgono se ci scelgono”.

Il consigliere Cardillo Cupo, invece, ha confermato che le voci di corridoio erano vere, erano già diversi mesi che si stava lavorando perché affinché questo “fidanzamento” diventasse realtà. “Ad unirci sono stati i temi, soprattutto il grido d’allarme che si alza dagli esercenti nostrani. Via Vitruvio ormai ha tutte serrande chiuse e questo disastro cittadino è il risultato della mancanza di lungimiranza del sindaco, Paola Villa, che ha avuto come risultato quello di isolare politicamente Formia e farci vivere un complessivo abbassamento dei servizi.

Per questo, crediamo che sia arrivato il momento di abbandonare i vecchi schemi, le contrapposizioni passate, di tralasciare ogni interesse personale e di unire forze e professionalità, per metterle al servizio dei nostri cittadini. Vogliamo costruire insieme il futuro di Formia e, per farlo, siamo aperti al dialogo con tutte le forze di centrodestra”.

Il nuovo gruppo consiliare

Una novità, questa, che non si ferma alle sole parole, ma che travolgerà, di fatto, anche i banchi della minoranza in Municipio. “Abbiamo ufficialmente protocollato la costituzione di un nuovo gruppo consiliare” – ha spiegato il consigliere Conte.

“Il nuovo gruppo consiliare – ha spiegato Cardillo Cupo – si chiamerà “Fratelli d’Italia Formia ConTe”, in modo da rispettare le sensibilità di tutte le parti coinvolte. Il capogruppo sarà Gianfranco Conte”.

“Tra i nostri primi obiettivi – ha concluso Conte – ci sarà quello di fare già da adesso il Dup (documento unico di programmazione) per il prossimo triennio e di preparare uno schema di bilancio che tenga conto di quali sono le priorità per questa città.

Crediamo, infine, che sia necessario uscire da questo decadimento dei servizi in cui siamo finiti, come sia altrettanto necessario uscire dall’isolamento politico in cui siamo stati costretti per via delle scelte intraprese dall’attuale amministrazione. Immaginiamo una Formia al passo con i tempi e per farlo abbiamo in mente già diversi progetti, che comprendono la digitalizzazione del Comune e la riorganizzazione dei mercati.

Sappiamo di aver “collezionato” già dei detrattori, ma a questi rispondiamo: meglio pochi ma buoni. Il traguardo è il rilancio a 360° della nostra città”.

