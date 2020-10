Ghera e Graux: “Gli abitanti di Passo della Sentinella hanno diritto alla residenza”

Fiumicino – “Sul mancato rilascio dei certificati di residenza agli abitanti di Passo della Sentinella, località compresa nella zona di Isola Sacra deve intervenire la Regione Lazio. A tal fine abbiamo presentato un interrogazione in Consiglio regionale”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, e Massimiliano Graux, esponente di Fratelli d’Italia Fiumicino.

“Non convince, infatti, la motivazione del diniego, e cioè che il documento non venga emesso poiché i residenti sono privi dell’attestato di abitabilità delle loro case. Se così fosse – spiegano Ghera e Graux -, la mancata verifica della messa in regola delle abitazioni non avrebbe attenuanti, visto che già da tempo sono state fatte le strade, eseguiti interventi di manutenzione del territorio e attivati collegamenti di trasporto pubblico, ora sospesi”.

“Il tema della regolarizzazione di tale insediamento abitativo di edificazione spontanea, risalente agli anni sessanta, è stato più volte affrontato nel passato anche in relazione all’impegno assunto tra Comune di Fiumicino e Regione Lazio nell’ambito della concessione del Polo turistico di Fiumicino ed al fine di tutelare le case presenti a ridosso della golena. Chiediamo pertanto a Zingaretti e all’assessore competente di accertare le ragioni addotte dal Comune di Fiumicino per il mancato rilascio delle residenze e di attivarsi per il ristabilire al più presto il servizio di trasporto pubblico. Ricordiamo, inoltre, che la registrazione della residenza risponde alla necessità di assicurare l’obbligo di reperibilità del cittadino, previsto dalla legge”, concludono.

