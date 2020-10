Covid-19 nelle scuole del Lazio: oltre 1.900 positivi e 9 istituti chiusi per sanificazione

Roma – “Nelle scuole sono stati effettuati 69.757 test sierologici al personale, docente e non docente. Le Asl sono intervenute in 1.077 istituti”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

“Le scuole con focolaio sono state 75 – prosegue l’Unità di Crisi -. Il totale dei casi positivi riscontrati sono stati, ad oggi, 1.993, di cui 1.670 studenti, in prevalenza nelle scuole secondarie superiori e 323 tra il personale scolastico. Le scuole chiuse per sanificazione dalle Asl sono state 9“.

