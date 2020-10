Santa Marinella, annullata inaugurazione nuova sede comunale

Santa Marinella – “In ottemperanza al nuovo DCPM e nell’ambito dei giusti comportamenti volti a contenere il contagio dal coronavirus – dice l’avvocato Pietro Tidei, Sindaco di Santa Marinella -, la manifestazione d’inaugurazione della nuova sede comunale prevista per sabato 24 non avrà luogo. Auspichiamo che si possa presto avere occasione di riproporla”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Santa Marinella